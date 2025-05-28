Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по маршруту спортивного забега

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде 31 мая с 00:05 до 16:00 в связи с проведением спортивного забега будет прекращено движение транспорта на следующих участках дорог:

Волжская набережная (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской); ул. Совнаркомовская (от Волжской набережной до ул. Стрелка); ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской).

Кроме того, в зоне проведения забега будет запрещена парковка транспорта. Поэтому специалисты просят водителей заблаговременно убрать припаркованные автомобили с указанных улиц до начала мероприятия, так как из зон перекрытия движения будет осуществляться перемещение транспорта. По вопросам перемещения можно обратиться по телефону: 417 17 07.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.