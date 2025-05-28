Хабиров показал, какие работы начались в парке им. Ленина в Уфе

В уфимском парке им. Ленина начались работы в рамках его реконструкции. В частности, на огороженной территории рабочие проводят демонтаж. Фотографии опубликовал в соцсетях глава региона Радий Хабиров.
Он напомнил, что проект реализуется в том числе на федеральные средства. В прошлом году он победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства — его поддержало большинство уфимцев.
В этом году такое голосование тоже проходит. Из 241 объекта жителям региона предстоит выбрать 159. Больше всего участников сейчас из Ишимбайского, Мечетлинского, Кугарчинского, Краснокамского районов, а также Ленинского района Уфы.
Голосование продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.