Путин поприветствовал участников конгресса, посвященного проблемам диабета

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Национального диабетологического конгресса с международным участием «Сахарный диабет — неинфекционная пандемия XXI века. Макро- и микрососудистые осложнения. Вопросы междисциплинарного взаимодействия», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что данный конгресс посвящен 100-летию создания Российской ассоциации эндокринологов и 100-летию Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова министерства здравоохранения России.
«За прошедшие годы многие поколения ваших предшественников — учёных, врачей, специалистов, медицинских сестёр — внесли огромный созидательный вклад в изучение широкого спектра проблем, связанных с профилактикой, диагностикой и лечением опасных заболеваний, накопили поистине уникальный научный, практический опыт, оказали квалифицированную помощь десяткам тысяч пациентов», — говорится в телеграмме.
Глава российского государства подчеркнул, что подвижнические традиции предшественников достойно продолжает нынешний коллектив центра, объединяющий профессионалов высочайшей квалификации. Он также отметил важность проведения ежегодных форумов, рекомендации и решения которых содействуют эффективному развитию приоритетных направлений здравоохранения.
«В ходе пленарных заседаний, симпозиумов, круглых столов участники из нашей страны и других государств, представители международных медицинских организаций получают возможность предметно обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, познакомиться с результатами передовых научных исследований и новейшими технологиями. Обозначить перспективы дальнейшей совместной работы», — добавляется в телеграмме.
Глава государства также пожелал участникам, организаторам и гостям конгресса успехов и всего самого доброго.