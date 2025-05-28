Путин поприветствовал участников конгресса, посвященного проблемам диабета

«В ходе пленарных заседаний, симпозиумов, круглых столов участники из нашей страны и других государств, представители международных медицинских организаций получают возможность предметно обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, познакомиться с результатами передовых научных исследований и новейшими технологиями. Обозначить перспективы дальнейшей совместной работы», — добавляется в телеграмме.