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Лукашенко: картофеля нужно вырастить столько, чтобы хватило Беларуси и России

Лукашенко сказал, сколько картофеля нужно вырастить в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая, в среду, принимая с докладом главу Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сказал, сколько картофеля нужно вырастить в Беларуси, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание, что сейчас много разговоров на данную тему. Он заметил, что особенно после совещания у президента России, «где он там пошутил по поводу картошки».

— Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко также сделал уточнение:

— Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России.

По словам главы государства, необходимо помочь братьям-россиянам и заметил, что «это же не благотворительность». Лукашенко обратил внимание на то, что это и приличные деньги, приличные цены.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.

Тем временем Лукашенко сказал, как получить небывалый урожай картошки.

Вместе с тем Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.

Кстати, Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картошки и свеклы в Беларуси.