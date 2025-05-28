Лукашенко: картофеля нужно вырастить столько, чтобы хватило Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая, в среду, принимая с докладом главу Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сказал, сколько картофеля нужно вырастить в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что сейчас много разговоров на данную тему. Он заметил, что особенно после совещания у президента России, «где он там пошутил по поводу картошки».
— Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко также сделал уточнение:
— Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России.
По словам главы государства, необходимо помочь братьям-россиянам и заметил, что «это же не благотворительность». Лукашенко обратил внимание на то, что это и приличные деньги, приличные цены.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.
Тем временем Лукашенко сказал, как получить небывалый урожай картошки.
Вместе с тем Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.
Кстати, Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картошки и свеклы в Беларуси.