На Дону выявили случаи заражения КГЛ и лихорадкой Ку

По данным регионального управления Роспотребнадзора, инфекция обнаружена в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском и Мартыновском районах.
Кроме того, в Сальском и Песчанокопском районах выявлены заболевшие лихорадкой Ку.
«Инфицирование заболевших произошло в результате укуса клещами или при уходе за животными (КРС, МРС, собаки)», — говорится в сообщении ведомства.
Количество инфицированных не уточняется.
Кроме того, в Ростове и Азовском районе в клещах выявили патогены иксодового клещевого боррелиоза.
«Управлением в адрес глав вышеперечисленных административных территорий направлены письма-требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий», — пишет источник.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала 2025 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1505 человек, из них 645 — это дети до 14 лет.