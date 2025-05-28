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На Дону выявили случаи заражения КГЛ и лихорадкой Ку

Ростовская область, 28 мая 2025. DON24.RU. В четырех районах Ростовской области зафиксированы случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).

Источник: Don24.ru

По данным регионального управления Роспотребнадзора, инфекция обнаружена в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском и Мартыновском районах.

Кроме того, в Сальском и Песчанокопском районах выявлены заболевшие лихорадкой Ку.

«Инфицирование заболевших произошло в результате укуса клещами или при уходе за животными (КРС, МРС, собаки)», — говорится в сообщении ведомства.

Количество инфицированных не уточняется.

Кроме того, в Ростове и Азовском районе в клещах выявили патогены иксодового клещевого боррелиоза.

«Управлением в адрес глав вышеперечисленных административных территорий направлены письма-требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий», — пишет источник.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала 2025 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1505 человек, из них 645 — это дети до 14 лет.