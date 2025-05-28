Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Осинькин будет востребован в РПЛ

«К уходу Осинькина шло уже давно. Видимо, его достали бесконечные намеки и неурядицы — устал. На его месте поступил бы так же. Оправданное решение. Но он будет востребован в РПЛ. Умеет работать с молодежью, у него вышли хорошие воспитанники», — подчеркнул экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов.