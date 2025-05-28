Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Осинькин будет востребован в РПЛ

Бывший сотрудник столичного клуба объяснил, что отечественный специалист умеет работать с молодежью и подготовил «хороших воспитанников».
Официально Игорь Осинькин покинул «Крылья Советов» 27 мая. С командой был с июля 2020 года. Занимали первое место в ФНЛ и выбирались в РПЛ. В 2021-м в финале Кубка России сражались с «Локо» в Нижнем Новгороде. Уступили — 1:3 (12+).
«К уходу Осинькина шло уже давно. Видимо, его достали бесконечные намеки и неурядицы — устал. На его месте поступил бы так же. Оправданное решение. Но он будет востребован в РПЛ. Умеет работать с молодежью, у него вышли хорошие воспитанники», — подчеркнул экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов.
Добавил: бывшего наставника волжан обязательно пригласит поработать какой-нибудь клуб.
«Хорошее обычно не забывается, все помнится. У нас много специалистов, которые вроде уходят, но потом появляются в другой команде: Адиев и Рахимов», — сказал «Чемпионату» Наумов.
Ранее о работе Осинькина в клубе из 63-го региона высказался главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!