В Иркутской области будут регистрировать гостевые дома с сентября 2025 года

Иркутская область участвует в эксперименте по легализации гостевых домов. Их нужно будет регистрировать в реестре с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027. Такой закон приняла Госдума. Гостевые дома должны будут входить в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Каждому присвоят специализированный номер.
— Для Иркутской области это: рост налоговых поступлений, поддержка малого бизнеса, безопасность для туристов, развитие частной инициативы туризма, особенно на Байкале и в отдалённых районах, — уточнил депутат Госдумы Александр Якубовский.
Для того, чтобы гостевой дом зарегистрировали, количество номеров не должно превышать 15, здание должно стоять на кадастровом учете, не иметь звезд и располагаться на земельном участке, разрешенным для строительства. Также предлагают запретить рекламировать услуги, которые оказывают во время проживания в доме.