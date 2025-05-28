В Иркутской области будут регистрировать гостевые дома с сентября 2025 года

Для того, чтобы гостевой дом зарегистрировали, количество номеров не должно превышать 15, здание должно стоять на кадастровом учете, не иметь звезд и располагаться на земельном участке, разрешенным для строительства. Также предлагают запретить рекламировать услуги, которые оказывают во время проживания в доме.