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В Омской области директор казенного учреждения оплатил личный штраф из бюджета

Прокуратура Полтавского района выявила нарушение и подала в суд на «предприимчивого» руководителя.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проверки КУ Полтавского района Омской области прокуратура выявила злостное нарушение закона — об этом сообщил сайт ведомства 28 мая 2025 года. Директор «Центра финансово-экономического, информационно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» сначала своевременно не рассчитался за потребленный организацией газ. Затем и вовсе оплатил госпошлину деньгами из местного бюджета, потратив более 11 тысяч рублей.

Прокуратура не оценила «предприимчивость» руководителя казенного учреждения и направила в суд исковое заявление о взыскании с данного должностного лица в порядке регресса денежных средств в указанном размере. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования.