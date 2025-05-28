В Омской области директор казенного учреждения оплатил личный штраф из бюджета

В ходе проверки КУ Полтавского района Омской области прокуратура выявила злостное нарушение закона — об этом сообщил сайт ведомства 28 мая 2025 года. Директор «Центра финансово-экономического, информационно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» сначала своевременно не рассчитался за потребленный организацией газ. Затем и вовсе оплатил госпошлину деньгами из местного бюджета, потратив более 11 тысяч рублей.