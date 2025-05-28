Приставы восстановили на работе незаконно уволенного хабаровского преподавателя

Сотрудники службы судебных приставов оперативно восстановили трудовые права жителя Хабаровска, которого незаконно уволили из образовательного учреждения. После обращения педагога в суд, решение которого обязывало работодателя восстановить его в должности, исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Центральному району. Что стало причиной увольнения, на данный момент не сообщается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.