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Приставы восстановили на работе незаконно уволенного хабаровского преподавателя

Педагог обратился в суд.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники службы судебных приставов оперативно восстановили трудовые права жителя Хабаровска, которого незаконно уволили из образовательного учреждения. После обращения педагога в суд, решение которого обязывало работодателя восстановить его в должности, исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Центральному району. Что стало причиной увольнения, на данный момент не сообщается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В день получения документов судебный пристав посетил учебное заведение, где вручил директору постановление о возбуждении исполнительного производства. Руководителя предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Результата не пришлось ждать долго. Благодаря оперативным действиям приставов работодатель незамедлительно выполнил решение суда — преподаватель был восстановлен в своей должности.