Создан набор данных для обучения рекомендательных ИИ

Для повышения гибкости разработки исследователи подготовили три разных варианта этого набора данных, включающие в себя 50 млн, 500 млн и 5 млрд записей. Это позволит разработчикам рекомендательных систем подобрать оптимальный вариант для работы, соответствующий решаемой задаче и доступным вычислительным ресурсам. Все три датасета, а также инструменты для работы с ними, были опубликованы в открытом виде на востребованных ресурсах для разработчиков ИИ.