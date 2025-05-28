Исключено наличие «новой физики» в магнитных свойствах мюонов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские и зарубежные физики из коллаборации Muon g-2 Theory Initiative провели максимально точные теоретические расчеты магнитных свойств мюонов, тяжелых аналогов электронов. Полученные ими данные совпали с результатами недавних замеров аномального магнитного момента мюона, что поставило под сомнение наличие «новой физики» в свойствах этих частиц, сообщила пресс-служба Институт ядерной физики СО РАН.
«До недавнего времени между актуальным экспериментальным значением аномального магнитного момента мюона и теоретическим значением было целых пять стандартных отклонений, то есть существовал серьезный намек на явления за рамками Стандартной модели физики частиц. Обновленный расчет сильно приблизился к измеренному в эксперименте, и теперь разница между значениями составляет меньше одного стандартного отклонения», — говорится в сообщении.
Последние несколько десятилетий физики активно изучают аномалии в магнитных свойствах мюона. Эти тяжелые частицы предположительно взаимодействуют с виртуальными частицами и магнитными полями не так, как на это указывают расчеты, построенные на базе замеров магнитных характеристик электронов. Первые намеки на наличие подобных расхождений были открыты еще в прошлом веке при помощи ускорителя AGS в американской Брукхевенской национальной лаборатории.
Два года назад физики, работающие в рамках проекта Muon g-2 в американской лаборатории Ферми, провели максимально точные замеры этих аномалий и впервые достигли погрешности замеров, необходимой для признания существования этих отклонений. Это породило дополнительный интерес к поискам «новой физики» в свойствах мюонов, а также заставило физиков-теоретиков более точно перепроверить выкладки Стандартной модели, описывающие магнитные характеристики этих частиц и их взаимодействия с виртуальными частицами, возникающими в пустоте вакуума.
Повторные поиски «новой физики».
«Базовые законы микромира позволяют связать вклад сильных взаимодействий в аномальный магнитный момент мюона с вероятностью рождения адронов при столкновении электронов и позитронов. На переднем крае этого направления находятся как раз эксперименты на коллайдере ВЭПП-2000. Оказалось, на нашей установке можно провести нужные измерения, и в значительной степени именно эти результаты определяют точность всего предсказания», — пояснил заместитель директора ИЯФ СО РАН Иван Логашенко, чьи слова приводит пресс-служба института.
Результаты этих расчетов российских ученых оказались значительно ближе к замерам в рамках проекта Muon g-2, чем к предыдущим теоретическим выкладкам, что побудило международный коллектив физиков из коллаборации Muon g-2 Theory Initiative провести дополнительные расчеты аномального магнитного момента мюона при помощи другой методики, так называемых решеточных вычислений. Полученные ими значения совпали с данными физиков из России, что поставило под сомнение наличие расхождений между теорией и опытами и указало на корректность Стандартной модели.
«Результаты, полученные в Новосибирске, существенно изменили точку зрения на проблему расхождений в аномальном магнитном моменте мюона. Если до наших измерений сообщество было практически готово объявить об обнаружении “новой физики”, то теперь акцент смещен в сторону того, что Стандартная модель, как и прежде, остается верной. Необходимо дальше продолжать повышать точность экспериментов и расчетов», — подытожил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Федор Игнатов, чьи слова приводит пресс-служба института.