Исключено наличие «новой физики» в магнитных свойствах мюонов

Два года назад физики, работающие в рамках проекта Muon g-2 в американской лаборатории Ферми, провели максимально точные замеры этих аномалий и впервые достигли погрешности замеров, необходимой для признания существования этих отклонений. Это породило дополнительный интерес к поискам «новой физики» в свойствах мюонов, а также заставило физиков-теоретиков более точно перепроверить выкладки Стандартной модели, описывающие магнитные характеристики этих частиц и их взаимодействия с виртуальными частицами, возникающими в пустоте вакуума.