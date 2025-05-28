Роскосмос и МГТУ создадут 100 малых спутников

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Холдинг «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве и создании 100 малых космических спутников формата CubeSat. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Планируется совместно разрабатывать и производить спутники различного назначения на основе платформы Cubesat МГТУ имени Баумана, отрабатывать технологические решения для уже существующих многоспутниковых группировок, отметили в госкорпорации.
«Планируется создать около 100 малых спутников, представляющих собой CubeSat размера 6U, что станет оптимальной комбинацией небольшой массы платформы и необходимого объема для размещения целевой полезной нагрузки», — сообщили в Роскосмосе.
Также холдинг и университет планируют разрабатывать оборудование для наноспутников: оптические системы, научно-метеорологическую аппаратуру, системы ретрансляции, навигации и другие космические приборы.