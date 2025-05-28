Роскосмос и МГТУ создадут 100 малых спутников

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Холдинг «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве и создании 100 малых космических спутников формата CubeSat. Об этом сообщили в Роскосмосе.