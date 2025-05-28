Почти 100 институтов РАН занимаются исследованиями для обороны и безопасности

«В конце 2023 года началось финансирование шестой подпрограммы “Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны и безопасности государства”. В настоящее время в реализации программы участвуют 93 организации. Только в этом году от научных институтов к нам поступило 538 заявок на финансирование проектов, из которых по 125 уже принято положительное решение. В настоящее время финансируется 291 научная тематика», — сказал глава РАН.