Почти 100 институтов РАН занимаются исследованиями для обороны и безопасности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Научные исследования в интересах обороны и безопасности ведут 93 института, финансируется 291 научная тематика. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на общем собрании академии.
«В конце 2023 года началось финансирование шестой подпрограммы “Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны и безопасности государства”. В настоящее время в реализации программы участвуют 93 организации. Только в этом году от научных институтов к нам поступило 538 заявок на финансирование проектов, из которых по 125 уже принято положительное решение. В настоящее время финансируется 291 научная тематика», — сказал глава РАН.
По его словам, также члены академии активно участвуют в прямой поддержке специальной военной операции личными средствами. Силами отделений РАН в прошлом году была оказана существенная материальная помощь.
«По переданным суммам можно сказать, что примерно каждый второй член академии передал на цели СВО свою ежемесячную академическую выплату. Из этих средств половина была направлена на медицинские цели», — добавил Красников.