Скоростное судно «Космонавт Павел Попович» отправится из Сочи в Геленджик 1 июня

«Комета 120М» — это современное судно на подводных крыльях, которое успешно прошло испытания и получило разрешение на эксплуатацию в 2024 году. Оно способно перевозить до 120 пассажиров со скоростью более 60 километров в час. Время в пути между Сочи и Геленджиком составит около 3,5 часа.