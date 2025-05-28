Скоростное судно «Космонавт Павел Попович» отправится из Сочи в Геленджик 1 июня

1 июня 2025 года в 10:00 состоится первый рейс нового скоростного пассажирского судна «Космонавт Павел Попович» по маршруту Сочи — Геленджик. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Свое имя судно получило в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации и космонавта Павла Поповича, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14».
«Комета 120М» — это современное судно на подводных крыльях, которое успешно прошло испытания и получило разрешение на эксплуатацию в 2024 году. Оно способно перевозить до 120 пассажиров со скоростью более 60 километров в час. Время в пути между Сочи и Геленджиком составит около 3,5 часа.
Кроме того, с середины июня на маршруте планируются остановки в Лазаревском и Туапсе.
Ранее сообщалось, что Сочи и Братск в начале лета свяжут прямые авиарейсы.