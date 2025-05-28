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Выпускники лицеев в Молдове останутся без воздушных шариков и фонариков: Минэкологии намерено запретить привычные атрибуты последнего звонка

Минэкологии рекомендует запретить воздушные шары и фонарики на «последнем звонке».

Источник: Комсомольская правда

Представители Министерства экологии рекомендуют образовательным учреждениям запретить запуск воздушных шаров и фонариков на праздничных мероприятиях по случаю окончания учебного года.

«Зачастую их отходы попадают в природу и могут быть проглочены птицами, дикими или водными животными. Запускаемые “небесные” фонари, содержащие проволоку, также могут навредить птицам», — заявила государственный секретарь Министерства экологии Алена Руснак.

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