«Иди ко мне, я тебя обниму»: как поддержать ребенка во время экзаменов

Экзамены, поступление в колледж или вуз, мысли о будущем вызывают тревогу у выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей. Психолог семейного центра «Горизонт» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Галина Коростелева поделилась с «Вечерней Москвой» лайфхаками, которые помогут снизить напряжение в период экзаменов.
— Экзамены — один из серьезных этапов в жизни ребенка, полный волнений и переживаний. Хотя сейчас это кажется грандиозным событием, со временем экзаменационная пора станет лишь воспоминанием. Каждый выпускник переживает этот период по-своему: кто-то нуждается в поддержке близких, а кто-то уверен в себе и сам может подбодрить одноклассников, — рассказала Коростелева.
Чтобы помочь детям справиться с экзаменами, психолог дала несколько рекомендаций родителям.
Морально поддержать.
Поддержка и забота родителей особенно важны в этот период. Даже если дверь в комнату закрыта, ребенок будет рад предложению о помощи. Ему важно знать, что вы разделяете его тревогу за результаты экзаменов. Обсудите режим дня, важность сна и прогулок на свежем воздухе. Если есть возможность, то сделайте совместный выход на улицу ритуалом перед сном. Родителям важно соблюдать баланс, проявляя заботу, чтобы она не стала навязчивой.
Избегать давления и проявлять понимание.
Между ребенком и родителем есть незримая эмоциональная связь, так называемая привязанность. Поэтому сохраняйте спокойствие и помните, что ваша тревога может отразиться на ребенке. Будет здорово, если поддержку проявит вся семья. Если у подростка были обязанности по дому, то обсудите, от чего на период экзаменов можно его освободить. Эта тоже форма заботы, которая укрепит доверие между вами.
— Помните, что ваши переживания передаются ребенку. Избегайте критики и сравнений с другими. Ваша поддержка и любовь — лучший стимул для успешной сдачи экзаменов, — добавила психолог.
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Использовать «домашние шпаргалки» для эффективной подготовки.
Написание шпаргалок — отличный способ переработки и запоминания информации. Пусть ребенок подготовит структурированные и систематизированные заметки в краткой форме — это поможет ему лучше усвоить материал. Если какую-то информацию ребенку сложно запомнить, разместите ее на видимых местах.
Устраивать «ленивые дни» для отдыха.
Регулярный отдых важен для успешной подготовки. Выделите один день в неделю для совместного досуга. Семейные выходные укрепляют связь и снижают чувство изоляции. Сходите в кино, погуляйте в парке, поиграйте в настольные игры — сделайте что-то, что принесет радость всей семье и отвлечет от мыслей об учебе.
Обсудить с ребенком его планы и мечты на будущее.
Совместное обсуждение планов и целей помогает отключить фокус внимания от страха провала на выпускных экзаменах. Подросткам важно видеть смыслы. Поэтому визуализация будущего помогает замотивировать и настроиться на позитивный лад. Спросите у ребенка, каких результатов он хотел бы достичь и каким в будущем он видит свой обычный день.
Практиковать активное слушание и проявлять эмпатию.
Уделите время, чтобы внимательно выслушать ребенка, понять его страхи и переживания. Покажите, что вы рядом и готовы поддержать в любой ситуации. Ваша эмпатия поможет ребенку почувствовать себя увереннее и спокойнее.
— Старайтесь сохранять спокойный тон и заинтересованность в общении. Иногда на помощь приходит тактильный контакт. Волшебная фраза «Иди ко мне, я тебя обниму» поможет ребенку почувствовать эмоциональную близость и расположит к общению, — отметила специалист.
В этот ответственный период важно помнить, что главное — сохранить здоровье и хорошие отношения с ребенком. Успех в учебе важен, но не ценой близких отношений. Профессиональную поддержку подросткам и их родителям всегда готовы оказать в семейных центрах Москвы. Специалисты, психологи и медиаторы помогут найти выход из трудной ситуации, справиться со стрессом и с эмоциональным напряжением.
Для поддержки московских семей работают 17 городских организаций помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, а также ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».
Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.
Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».
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