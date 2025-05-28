«Иди ко мне, я тебя обниму»: как поддержать ребенка во время экзаменов

Между ребенком и родителем есть незримая эмоциональная связь, так называемая привязанность. Поэтому сохраняйте спокойствие и помните, что ваша тревога может отразиться на ребенке. Будет здорово, если поддержку проявит вся семья. Если у подростка были обязанности по дому, то обсудите, от чего на период экзаменов можно его освободить. Эта тоже форма заботы, которая укрепит доверие между вами.