До 19 млн штрафа грозит за кражу невест в Казахстане

«По статье 125−1 по части 2 подпадают в данном случае — в группе лиц, то есть все те случаи, которые вы описываете, они подпадают по части 2, и они вместе с похитителем понесут уголовное наказание — от 3 до 7 лет грозит за такое деяние», — сказал Абзал Куспан.