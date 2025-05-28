В свердловской школе опровергли информацию о том, что перед ОГЭ школьников раздевают

В одном из образовательных учреждений Свердловской области разгорелся скандал. По данным Ural Mash, в 16-й школе Полевского охранники заставили раздеваться учеников перед ОГЭ.
Как сообщается, девятикласснице пришлось показывать нижнее белье, а другому выпускнику — снять штаны. Однако мама одной из учениц Маргарита рассказала «КП-Екатеринбург», что такого просто не могло быть.
— В школе установлены камеры. Если бы наших детей раздевали охранники, это уже был бы скандал во всех инстанциях. Но моя дочь говорит, что такого не было, и дети показывали только ремни с пряжками, — рассказала собеседница.
В администрации школы пояснили «КП-Екатеринбург», что на видео с камер ничего не зафиксировано. Проверка перед экзаменом проходила как обычно, а охранники не позволяли себе переходить какие-либо рамки дозволенного.