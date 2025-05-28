Жители Уфы смогут оформить льготную парковку

С начала июня в столице Башкортостана вводится платная парковка на центральных улицах, включая улицы Мустая Карима, Достоевского, Карла Маркса, а также Кирова, Чернышевского, Октябрьской революции, Ленина и Пушкина. Центр организации дорожного движения республики будет вести учет граждан, имеющих право на льготную парковку.
Для определенных категорий автовладельцев предусмотрены исключения из платного режима. Бесплатно можно парковаться первые 20 минут стоянки, в будние дни с 21:00 до 07:00, в выходные и праздничные дни, а также парковка будет бесплатной у социально значимых объектов в течение часа после въезда.
Полностью освобождаются от оплаты:
— Транспорт экстренных служб;
— Автомобили ветеранов ВОВ и боевых действий;
— ТС инвалидов всех групп и транспортирующие инвалидов;
— Машины из многодетных семей;
— Электромобили.
Для оформления льготы необходимо посетить любой МФЦ с комплектом документов: паспортом, подтверждением льготного статуса (удостоверение инвалида, ветерана или многодетной семьи) и документами на автомобиль. Специалисты центра помогут заполнить заявление.
Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра организации дорожного движения: