Жители Уфы смогут оформить льготную парковку

Для определенных категорий автовладельцев предусмотрены исключения из платного режима. Бесплатно можно парковаться первые 20 минут стоянки, в будние дни с 21:00 до 07:00, в выходные и праздничные дни, а также парковка будет бесплатной у социально значимых объектов в течение часа после въезда.