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«Самара Арену» покрасят и отремонтируют до сентября 2025 года

В областном Минспорте рассказали, какие работы пройдут на домашнем стадионе «Крыльев Советов» и тольяттинского «Акрона».

В областном Минспорте рассказали, какие работы пройдут на домашнем стадионе «Крыльев Советов» и тольяттинского «Акрона».

На «Солидарность Самара Арене» отремонтируют и покрасят фасады, наружные лестницы, скамейки и металлические цифры. Приведут в порядок пол внутри и на трибунах, асфальтовое покрытие и плитку, велодорожки.

Закончить все хотят до сентября нынешнего года, перед запуском форума «Россия — спортивная держава» в 63-м регионе. Также могут появиться новые пространства, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на профильное министерство.

Недавно писали, что в губернии построят 71 площадку, спорткомплекс и отремонтируют другие спортивные объекты.

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