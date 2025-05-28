«Самара Арену» покрасят и отремонтируют до сентября 2025 года

На «Солидарность Самара Арене» отремонтируют и покрасят фасады, наружные лестницы, скамейки и металлические цифры. Приведут в порядок пол внутри и на трибунах, асфальтовое покрытие и плитку, велодорожки.
Закончить все хотят до сентября нынешнего года, перед запуском форума «Россия — спортивная держава» в 63-м регионе. Также могут появиться новые пространства, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на профильное министерство.
Недавно писали, что в губернии построят 71 площадку, спорткомплекс и отремонтируют другие спортивные объекты.
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