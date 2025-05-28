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В Волгограде возложением цветов отметили День пограничника

28 мая в Ворошиловском районе Волгограда прошла памятная церемония, приуроченная ко Дню пограничника.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102», руководство пограничной службы ФСБ России, регионального главка МВД и других силовых структур, представители администрации региона, ветеранского сообщества и рядовые жители областной столицы возложили венки и цветы к стеле чекистам и милиционерам, а также почтили память погибших бойцов у мемориала «Пограничникам всех поколений» минутой молчания.

Отметим, во время Великой Отечественной войны именно пограничные подразделения первыми приняли удар немецко-фашистских захватчиков, а в 1942 совместно с милицией и НКВД организовывали оборону Сталинграда до прихода основных сил 62-й армии. В настоящее время пограничное управление подведомственно ФСБ России и активно участвует в пресечении контрабанды наркотиков, а также нелегальной миграции.