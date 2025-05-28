В Волгограде возложением цветов отметили День пограничника

Отметим, во время Великой Отечественной войны именно пограничные подразделения первыми приняли удар немецко-фашистских захватчиков, а в 1942 совместно с милицией и НКВД организовывали оборону Сталинграда до прихода основных сил 62-й армии. В настоящее время пограничное управление подведомственно ФСБ России и активно участвует в пресечении контрабанды наркотиков, а также нелегальной миграции.