Мать живодера в шинели больше не будет работать в ННГУ

Напомним, в апреле в квартире 48-летнего живодера в шинели были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек. Соседи мужчины не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение Петрова. Внимание к мужчине пытались привлечь и зоозащитники. Позже правоохранители также обнаружили останки животных в квартире матери живодера, которая оказалась преподавательницей ННГУ. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Затем журналисты выяснили, что отец живодера также являлся сотрудником университета. Он занимал должность завкафедрой конституционного и муниципального права ННГУ. По окончании отпуска он был уволен.