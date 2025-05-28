За кражу у пенсионеров 1,5 млн рублей будут судить 19-летнего омича

28 мая 2025 года прокуратура Омска сообщила о завершении расследования и направлении в суд уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека обвинили в участии в преступной группе, обманувшей шестерых пенсионеров на сумму более 1,5 млн рублей.
«Представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщники в телефонном разговоре сообщали пожилым гражданам заведомо ложную информацию о том, что их деньги пытаются перевести на территорию иного государства для финансирования терроризма. Убеждали передать сбережения доверенному лицу для проведения экспертизы», — говорится в сообщении.
Обвиняемый, по версии следствия, выполнял роль курьера — забирал накопления у доверчивых пенсионеров. Семидесятилетняя омичка чудом избежала потери 180 тысяч рублей, так как вовремя заподозрила обман и отказалась передавать деньги.
Дело направлено в Октябрьский райсуд Омска. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о мошенничестве и о покушении на мошенничество. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.