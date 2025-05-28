Школьники Хабаровского края отправятся в бесплатные путешествия по региону

В Хабаровском крае стартовал отбор туроператоров для организации бесплатных поездок для школьников в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Заявки принимаются до 10 июня, общий бюджет субсидии составит 8 миллионов рублей. Организатором конкурса выступает АНО «Туристский информационный центр Хабаровского края».
Инициатива основана на федеральной программе, успешно реализованной в декабре 2023 года. Тогда школьники 5−9 классов из восьми районов — Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Вяземского, Нанайского, Солнечного, Комсомольского и района имени Лазо — отправились в групповые туры. В этом году программа охватит учащихся 7−9 и 10−11 классов, в приоритете дети участников спецоперации, многодетных и малоимущих семей, а также победители олимпиад. Планируется, что путешествия охватят около 220 детей.
Поездки будут включать в себя проезд, питание, проживание в гостиницах не ниже трёх звёзд, трансфер, экскурсии, а также интерактивные игры и мастер-классы. Продолжительность составит не менее 24 часов. Минтуризма ставит целью не только показать красоты края, но и мотивировать школьников изучать его историю и культуру.
«Задача — вдохновить школьников на изучение его истории, природы и культурного наследия. Также программа бесплатных путешествий должна показать детям возможности для жизни и развития в родном регионе и замотивировать их оставаться в крае», — отметили в министерстве.