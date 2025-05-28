Школьники Хабаровского края отправятся в бесплатные путешествия по региону

Инициатива основана на федеральной программе, успешно реализованной в декабре 2023 года. Тогда школьники 5−9 классов из восьми районов — Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Вяземского, Нанайского, Солнечного, Комсомольского и района имени Лазо — отправились в групповые туры. В этом году программа охватит учащихся 7−9 и 10−11 классов, в приоритете дети участников спецоперации, многодетных и малоимущих семей, а также победители олимпиад. Планируется, что путешествия охватят около 220 детей.