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Школьники Хабаровского края отправятся в бесплатные путешествия по региону

Инициатива основана на федеральной программе, успешно реализованной в декабре 2023 года.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал отбор туроператоров для организации бесплатных поездок для школьников в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заявки принимаются до 10 июня, общий бюджет субсидии составит 8 миллионов рублей. Организатором конкурса выступает АНО «Туристский информационный центр Хабаровского края».

Инициатива основана на федеральной программе, успешно реализованной в декабре 2023 года. Тогда школьники 5−9 классов из восьми районов — Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Вяземского, Нанайского, Солнечного, Комсомольского и района имени Лазо — отправились в групповые туры. В этом году программа охватит учащихся 7−9 и 10−11 классов, в приоритете дети участников спецоперации, многодетных и малоимущих семей, а также победители олимпиад. Планируется, что путешествия охватят около 220 детей.

Поездки будут включать в себя проезд, питание, проживание в гостиницах не ниже трёх звёзд, трансфер, экскурсии, а также интерактивные игры и мастер-классы. Продолжительность составит не менее 24 часов. Минтуризма ставит целью не только показать красоты края, но и мотивировать школьников изучать его историю и культуру.

«Задача — вдохновить школьников на изучение его истории, природы и культурного наследия. Также программа бесплатных путешествий должна показать детям возможности для жизни и развития в родном регионе и замотивировать их оставаться в крае», — отметили в министерстве.