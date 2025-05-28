«По яблоку, наверное, этот год будет не очень урожайным». Лукашенко сказал думать заранее про закупку яблок

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, сказал о ситуации с урожаем яблок в Беларуси, отметив, что 2025 год будет не очень урожайным, пишет БелТА.
— По яблоку, наверное, этот год будет не очень урожайным. Яблоко будет, но не столько, сколько мы хотели. Уже сегодня надо думать, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Глава государства напомнил, что поручал данный вопрос правительству.
— Если нужно будет закупить, где будем закупать яблоко? Для того, чтобы и положить его на хранение и закупить, может быть, в межсезонье, — отметил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, сколько картофеля нужно вырастить в Беларуси.
Тем временем Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.
Кстати, Минтруда сказало, кому из пенсионеров базовый счет надо открыть обязательно.
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