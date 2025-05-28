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Временный терминал аэропорта в Иркутске откроет свои двери

Здание внутренних авиалиний разрешили ввести в эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска здание временного терминала внутренних линий заработает. Такое решение принял Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Новый терминал позволит обслуживать пассажиров гораздо быстрее, чем раньше. Пассажиропоток аэропорта Иркутска постоянно растет. В 2024 году было обслужено 3,95 миллиона пассажиров. Сейчас, в конце мая, аэропорт ежедневно обслуживает более 30 рейсов по внутренним направлениям, — рассказал Игорь Кобзев.

Временный терминал представляет из себя одноэтажное модульное здание площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Прилетающие пассажиры будут попадать в него из самолета. Также внутри помещения обустроят багажную ленту, место для встречающих и зал ожидания.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в регионе будут регистрировать гостевые дома.