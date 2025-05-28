Временный терминал аэропорта в Иркутске откроет свои двери

— Новый терминал позволит обслуживать пассажиров гораздо быстрее, чем раньше. Пассажиропоток аэропорта Иркутска постоянно растет. В 2024 году было обслужено 3,95 миллиона пассажиров. Сейчас, в конце мая, аэропорт ежедневно обслуживает более 30 рейсов по внутренним направлениям, — рассказал Игорь Кобзев.