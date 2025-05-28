В Байкальске объявили трехдневный траур после нападения с ножом на подростков

В Байкальске Иркутской области вечеринка подростков по случаю дня рождения закончилась массовой резней. 17-летний юноша напал на своих товарищей с канцелярским ножом, а затем поджег дом. Погибли пять человек, в том числе и сам убийца. Выжившие рассказали, что это был «нормальный день рождения», но один из юношей вдруг стал вести себя неадекватно. Что толкнуло его на расправу — предстоит выяснить следователям.