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В Шарташском лесопарке 31 мая пройдет массовая велогонка

В Екатеринбурге в субботу, 31 мая, в Шарташском лесном парке состоится IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, сообщили организаторы. В ней смогут принять участие велосипедисты в возрасте от трех лет.

Источник: Коммерсантъ

Для участников подготовлено четыре дистанции:

  • «Беговелы» (возраст участников от 3 до 5 лет);
  • «Мини-гонка» (от 5 до 8 лет);
  • «Шоссейная гонка» (для подростков и взрослых);
  • «Маунтинбайк» (по лесной местности для тех, кто готов к серьезным испытаниям).

В рамках развлекательной программы будет организовано экстремальное шоу на велосипедах.

Соревнования приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который ежегодно отмечается 3 июня. Организаторы: Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Свердловской области, Волонтерский центр Алексея Вихарева.

«Все тренеры и спортсмены единогласно одобрили Шарташский лесопарк для проведения соревнований. Есть подготовленные трассы с асфальтированным покрытием и без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», — отметил президент Федерации велоспорта Свердловской области Иван Кравченко.

В середине мая на Шарташе впервые прошли чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «индивидуальная гонка на время». В прошлые годы в лесопарке проходили соревнования по триатлону Uralmash Shartash.