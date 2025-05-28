В Шарташском лесопарке 31 мая пройдет массовая велогонка

Для участников подготовлено четыре дистанции:
- «Беговелы» (возраст участников от 3 до 5 лет);
- «Мини-гонка» (от 5 до 8 лет);
- «Шоссейная гонка» (для подростков и взрослых);
- «Маунтинбайк» (по лесной местности для тех, кто готов к серьезным испытаниям).
В рамках развлекательной программы будет организовано экстремальное шоу на велосипедах.
Соревнования приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который ежегодно отмечается 3 июня. Организаторы: Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Свердловской области, Волонтерский центр Алексея Вихарева.
«Все тренеры и спортсмены единогласно одобрили Шарташский лесопарк для проведения соревнований. Есть подготовленные трассы с асфальтированным покрытием и без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», — отметил президент Федерации велоспорта Свердловской области Иван Кравченко.
В середине мая на Шарташе впервые прошли чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «индивидуальная гонка на время». В прошлые годы в лесопарке проходили соревнования по триатлону Uralmash Shartash.