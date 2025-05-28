День защиты детей воронежцы отметят на Адмиралтейке

1 июня, в День защиты детей, воронежскую ребятню с родителями ждут на Адмиралтейской площади. Там пройдет большая развлекательная программа «Детский день с Бременскими музыкантами».
С 13.30 до 17.00 на площади развернутся интерактивные площадки с мастер-классами, юных воронежцев ждут игры и конкурсы, а веселые аниматоры создадут атмосферу праздника.
Главный сюрприз начнется в 15.00. В это время стартует красочное театрализованное представление «Бременские музыканты» и праздничный концерт с лучшими вокальными и танцевальными номерами.
Вход на праздник свободный, 0+
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в День защиты детей воронежцы смогут посетить бесплатные спектакли и представления театров.