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День защиты детей воронежцы отметят на Адмиралтейке

Там пройдет бесплатная развлекательная программа.

Источник: Комсомольская правда

1 июня, в День защиты детей, воронежскую ребятню с родителями ждут на Адмиралтейской площади. Там пройдет большая развлекательная программа «Детский день с Бременскими музыкантами».

С 13.30 до 17.00 на площади развернутся интерактивные площадки с мастер-классами, юных воронежцев ждут игры и конкурсы, а веселые аниматоры создадут атмосферу праздника.

Главный сюрприз начнется в 15.00. В это время стартует красочное театрализованное представление «Бременские музыканты» и праздничный концерт с лучшими вокальными и танцевальными номерами.

Вход на праздник свободный, 0+

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в День защиты детей воронежцы смогут посетить бесплатные спектакли и представления театров.