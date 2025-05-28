Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавтодор направил 340 млн рублей на восстановление дорог в затопленной Омской области

Дороги будут укреплены специально для периода распутицы.

Источник: Комсомольская правда

Росавтодор выделил 340 миллионов рублей на экстренный ремонт и восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей от масштабных затоплений в Омской области, в частности, в Усть-Ишимском районе. Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Динар Курманов в эфире телеканале ГТРК «Иртыш».

Выделенные средства будут направлены на восстановление транспортной доступности в наиболее пострадавших районах. Как отметил Курманов, приоритет будет отдан отсыпке дорог щебнем или гравийно-щебневой смесью, что позволит обеспечить проезд транспорта, особенно в период сезонной распутицы.

«Благодаря федеральной поддержке, мы сможем привести в порядок направления ““Усть-Ишим-Фокино”, “Усть-Ишим-Загваздино” и “Усть-Ишим-Тевриз”. Таким образом мы обеспечим круглогодичный проезд по этим важным маршрутам”, — подчеркнул вице-губернатор.

Решение о выделении средств позволит оперативно восстановить транспортное сообщение с отдаленными населенными пунктами, пострадавшими от паводка как в текущем, так и в прошлом году.

Ранее мы рассказывали, как преобразятся Соборная площадь и другие локации.