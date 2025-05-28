Росавтодор направил 340 млн рублей на восстановление дорог в затопленной Омской области

Росавтодор выделил 340 миллионов рублей на экстренный ремонт и восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей от масштабных затоплений в Омской области, в частности, в Усть-Ишимском районе. Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Динар Курманов в эфире телеканале ГТРК «Иртыш».
Выделенные средства будут направлены на восстановление транспортной доступности в наиболее пострадавших районах. Как отметил Курманов, приоритет будет отдан отсыпке дорог щебнем или гравийно-щебневой смесью, что позволит обеспечить проезд транспорта, особенно в период сезонной распутицы.
«Благодаря федеральной поддержке, мы сможем привести в порядок направления ““Усть-Ишим-Фокино”, “Усть-Ишим-Загваздино” и “Усть-Ишим-Тевриз”. Таким образом мы обеспечим круглогодичный проезд по этим важным маршрутам”, — подчеркнул вице-губернатор.
Решение о выделении средств позволит оперативно восстановить транспортное сообщение с отдаленными населенными пунктами, пострадавшими от паводка как в текущем, так и в прошлом году.
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