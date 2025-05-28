Росавтодор направил 340 млн рублей на восстановление дорог в затопленной Омской области

Росавтодор выделил 340 миллионов рублей на экстренный ремонт и восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей от масштабных затоплений в Омской области, в частности, в Усть-Ишимском районе. Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Динар Курманов в эфире телеканале ГТРК «Иртыш».