Родители 288 тысяч детей оформили социальные выплаты в Ростовской области

На помощь от государства также могут рассчитывать опекуны и усыновители. Только те из них, кто работают, имеют право на выплаты по беременности и родам. При усыновлении единоразово перечисляют 26,9 тысячи рублей. Если же в семью взяли ребенка старше 7 лет, братьев или сестер одновременно или ребенка с инвалидностью, то пособие составляет 205 856,61 рубля.