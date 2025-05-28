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Родители 288 тысяч детей оформили социальные выплаты в Ростовской области

В Ростовской области перечислили меры поддержки семей с детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области социальную поддержку оформили работающие и неработающие родители 288,5 тысячи детей. Семьи имеют право на целый ряд выплат, сообщают в донском отделении СФР.

Например, будущие мамы могут претендовать на пособия по беременности и родам, а также — на денежные перечисления при рождении ребенка.

Кроме этого, при появлении ребенка мать или отец с невысокими доходами могут подать заявление на единое пособие. В зависимости от доходов семьи, помощь составляет от 8 до 16 тысяч рублей на ребенка до 17 лет.

Также работающие родители вместе с единым пособием имеют право на пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Оформление происходит по месту работы. Размер перечислений не должен превышать 68,9 тысячи рублей. У неработающих жителей Дона размер пособия фиксированный — 10 103,83 рубля.

На помощь от государства также могут рассчитывать опекуны и усыновители. Только те из них, кто работают, имеют право на выплаты по беременности и родам. При усыновлении единоразово перечисляют 26,9 тысячи рублей. Если же в семью взяли ребенка старше 7 лет, братьев или сестер одновременно или ребенка с инвалидностью, то пособие составляет 205 856,61 рубля.

Отдельный вид поддержки — материнский капитал. Средства в рамках этой поддержки разрешено тратить на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, ежемесячную выплату, накопительную пенсию матери, реабилитацию детей с инвалидностью. При остатке не более 10 тысяч рублей маткапитала семья может получить его в виде единовременной выплаты.

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