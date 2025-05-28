Фестиваль пионов и ирисов пройдет в «Аптекарском огороде» 5−25 июня

«Посетителей ждет незабываемое путешествие в мир красоты и ароматов, буйство красок, разнообразие форм и оттенков. Ведущие цветоводы Москвы и Подмосковья представят красивые, модные и новые сорта, пригодные для выращивания в наших климатических условиях. Экспозиция будет регулярно обновляться. В программе запланированы лекции и мастер-классы», — говорится в сообщении.