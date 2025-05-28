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Фестиваль пионов и ирисов пройдет в «Аптекарском огороде» 5−25 июня

Ежегодный фестиваль пионов и ирисов состоится в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 5 по 25 июня, место проведения фестиваля — выставочная оранжерея. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Источник: birgl/СС0

«Посетителей ждет незабываемое путешествие в мир красоты и ароматов, буйство красок, разнообразие форм и оттенков. Ведущие цветоводы Москвы и Подмосковья представят красивые, модные и новые сорта, пригодные для выращивания в наших климатических условиях. Экспозиция будет регулярно обновляться. В программе запланированы лекции и мастер-классы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в «Аптекарском огороде» есть своя богатая коллекция пионов. В середине ХХ века именно здесь началась отечественная селекция этих растений, и появились первые отечественные сорта. Сейчас селекционная работа продолжается на основной территории ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.