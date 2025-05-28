На границе двух районов Челябинска нашли масштабную несанкционированную свалку

«Свалка вблизи СНТ “ЖБИ-1” с каждым годом только разрастается. До жилых домов от горы покрышек, бытового и строительного мусора всего 100 метров. Горожане неоднократно обращались в областное министерство экологии и Управление экологии Челябинска, так что чиновники в курсе проблемы, но не спешат ее решать. Жители обратились на Прямую линию с президентом РФ», — рассказали в Народном фронте.