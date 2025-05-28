На границе двух районов Челябинска нашли масштабную несанкционированную свалку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Свалка вблизи СНТ “ЖБИ-1” с каждым годом только разрастается. До жилых домов от горы покрышек, бытового и строительного мусора всего 100 метров. Горожане неоднократно обращались в областное министерство экологии и Управление экологии Челябинска, так что чиновники в курсе проблемы, но не спешат ее решать. Жители обратились на Прямую линию с президентом РФ», — рассказали в Народном фронте.
Эта свалка появилась на границе Металлургического и Калининского районов, стала одной из самых крупных несанкционированных в черте южноуральской столицы.
«Неизвестные с молчаливого согласия районных властей регулярно свозят сюда отходы. В городском Управлении экологии отвечают: из-за того, что у земли, на которой раскинулась свалка, есть арендатор, у них якобы нет права включать ее в перечень несанкционированных и, соответственно, устранять», — отмечается в комментарии.
Общественная организация обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку, выявить виновных лиц и привлечь их к ответственности, а также заставить чиновников принять меры и ликвидировать несанкционированную свалку.