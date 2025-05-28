В Уфе 7 пляжей откроют с запретом на купание

«Запланировано их открытие, как зон отдыха с запретом на купание. Это связано с тем, что береговые линии подтоплены, территория пляжей переувлажнена. В настоящий момент затруднительно проводить обработку и какие-либо работы по благоустройству. 1 июня купальный сезон открывается только на пляжах, расположенных на озерах города. Повторный осмотр пляжей состоится 29 мая. Все пляжи подали заявления в республиканский центр гигиены и эпидемиологии для получения заключения о санитарном состоянии и пригодности поверхностных вод для купания. Экспертное заключение получено одним пляжем — “Райский берег”», — сказал Руслан Шайдуллин.