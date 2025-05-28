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В Уфе 7 пляжей откроют с запретом на купание

Не все пляжи Уфы 1 июня откроют для купания в силу природных явлений.

Источник: Башинформ

Был проведен комиссионный осмотр, в итоге сроки открытия семи из 11 пляжей на реках Белой и Уфы сдвигаются в связи с высоким уровнем воды в водоемах. Об этом 28 мая на оперативном совещании в мэрии города сообщил начальник управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин.

«Запланировано их открытие, как зон отдыха с запретом на купание. Это связано с тем, что береговые линии подтоплены, территория пляжей переувлажнена. В настоящий момент затруднительно проводить обработку и какие-либо работы по благоустройству. 1 июня купальный сезон открывается только на пляжах, расположенных на озерах города. Повторный осмотр пляжей состоится 29 мая. Все пляжи подали заявления в республиканский центр гигиены и эпидемиологии для получения заключения о санитарном состоянии и пригодности поверхностных вод для купания. Экспертное заключение получено одним пляжем — “Райский берег”», — сказал Руслан Шайдуллин.

По его словам, на сегодняшний день пляжи посетили более 400 человек. Дежурства спасателей будут организованы на всех официальных местах отдыха у водоемов.