РАН призвала к 2028 году нарастить расходы на фундаментальную науку до 0,4% ВВП

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) предлагает увеличить к 2028 году объемы финансирования фундаментальных исследований до 0,4% ВВП. Об этом на общем собрании РАН сказал глава академии Геннадий Красников.
«Достаточное финансирование фундаментальной науки — это важнейшее условие обеспечения национальной безопасности. Академия наук предлагает правительству РФ увеличить финансирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе 2028 года до 0,4% ВВП в соответствии с представленной таблицей», — сказал Красников.
Согласно слайду, сопровождавшему выступление академика, в 2026 году на эти цели предлагается направить 553 млрд рублей (0,24% ВВП), в 2027 году — 795 млрд рублей (0,32% ВВП), в 2028 году — 1 трлн 11 млрд рублей (0,4% ВВП).
«Это среднее значение расходов на фундаментальные научные исследования среди развитых стран и крупнейших стран с формирующимися рынками. В дальнейшем предлагается нарастить уровень финансирования до уровня, сопоставимого с показателями стран-лидеров научно-технологического развития», — отметил он.
Размер этих средств обсуждался и был утвержден на заседании президиума академии, добавил Красников.
«Считаю, что такой подход надо поддержать», — заключил глава РАН.