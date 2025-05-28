РАН призвала к 2028 году нарастить расходы на фундаментальную науку до 0,4% ВВП

Согласно слайду, сопровождавшему выступление академика, в 2026 году на эти цели предлагается направить 553 млрд рублей (0,24% ВВП), в 2027 году — 795 млрд рублей (0,32% ВВП), в 2028 году — 1 трлн 11 млрд рублей (0,4% ВВП).