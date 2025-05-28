Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата приезда первых автобусов — «гармошек» в Екатеринбург

В июне в Екатеринбург начнут поступать закупленные автобусы- «гармошки».

Источник: ЕАН

Первая партия из трех машин прибудет уже к 5 июня, сообщает пресс-служба администрации. Автобусы отправятся из Волгограда в Екатеринбург своим ходом. Это значит, что они пройдут процесс обкатки и докажут свою работоспособность. По контракту, все 15 автобусов должны быть доставлены в Екатеринбург до конца июля.

По прибытии автобусы будут оснащены валидаторами. Специалисты смогут устанавливать по 2−3 валидатора в день. Затем автобусы отправятся на регистрацию в ГИБДД. Завершающим этапом подготовки станет обучение водителей. Поскольку автобусы- «гармошки» относятся к особо большому классу (вмещают более 150 пассажиров), водителям потребуется время, чтобы привыкнуть к управлению. Предполагается, что автобусы выйдут на маршруты № 49 и № 51 с 1 августа.

Напомним, закупка автобусов- «гармошек» является частью транспортной реформы.

Ранее муниципалитет повторно объявил аукцион на поставку 15 трехсекционных трамваев.