Названа дата приезда первых автобусов — «гармошек» в Екатеринбург

По прибытии автобусы будут оснащены валидаторами. Специалисты смогут устанавливать по 2−3 валидатора в день. Затем автобусы отправятся на регистрацию в ГИБДД. Завершающим этапом подготовки станет обучение водителей. Поскольку автобусы- «гармошки» относятся к особо большому классу (вмещают более 150 пассажиров), водителям потребуется время, чтобы привыкнуть к управлению. Предполагается, что автобусы выйдут на маршруты № 49 и № 51 с 1 августа.