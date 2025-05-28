Ребенок травмировался в детском лагере: кто понесет ответственность?

С началом летнего сезона многие семьи отправятся на отдых по разным уголкам России. Если для детей это время радости, то для родителей оно становится источником постоянных волнений: как питается ребёнок, не подвергается ли он bullying’у, не получил ли травму? В случае, если ребёнок всё же пострадал, кто будет отвечать за это? «Секрет» разобрался в ситуации с экспертом.