Ребенок травмировался в детском лагере: кто понесет ответственность?

Юрист Владимир Кузнецов утверждает, что за травмы, полученные детьми в летних лагерях, ответственность несет сама организация. Об этом рассказали в издании «Секрет фирмы».
С началом летнего сезона многие семьи отправятся на отдых по разным уголкам России. Если для детей это время радости, то для родителей оно становится источником постоянных волнений: как питается ребёнок, не подвергается ли он bullying’у, не получил ли травму? В случае, если ребёнок всё же пострадал, кто будет отвечать за это? «Секрет» разобрался в ситуации с экспертом.
Кто несёт ответственность за травму ребёнка в детском лагере?
*Если ребёнок пострадал сам*
Администрация лагеря обязана обеспечивать безопасность своих воспитанников. Если на территории лагеря произошёл несчастный случай, организация несёт ответственность за возмещение ущерба, вызванного недостатками в работе или услугах, независимо от условий договора.
Страхование, которое предлагает лагерь или оформляют родители, может покрывать медицинские расходы, но это не освобождает организацию от ответственности за свои недостатки.
*Если травму нанёс другой ребёнок*
В данном случае важным фактором является надзор со стороны персонала. При должном контроле ответственность ложится на виновного ребёнка или его родителей: для детей до 14 лет — на родителей, для подростков от 14 до 18 лет — на самих детей с субсидиарной ответственностью родителей. Если же надзор был недостаточным, ответственность несёт сам лагерь за несоблюдение обязательств по обеспечению безопасности.
Что делать родителям в случае травмы ребёнка в лагере?
Если ваш ребёнок получил травму в летнем лагере, следуйте следующему порядку действий:
1. Получите медицинское заключение о характере травмы.
2. Соберите доказательства: свидетельские показания, фотографии и документы.
3. Зафиксируйте обстоятельства происшествия, обратившись к администрации лагеря.
4. Если были нарушения, обратитесь в правоохранительные органы или Роспотребнадзор.
5. При отказе лагеря возместить ущерб добровольно подайте иск в суд.