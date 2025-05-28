Какие фильмы выходят в кино и онлайн в июне 2025 года

Лучший хоррормейкер современности Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса») возвращается на большие экраны впервые с экранизации «Доктора Сна» Стивена Кинга, вышедшей в 2019 году. И снова с адаптацией Кинга — на этот раз постановщик взялся за рассказ «Жизнь Чака» из сборника «Будет кровь». Картина стала первой работой Флэнагана вне жанра ужасов — это научно-фантастическая драма, в которой рассказывается о трех главах жизни обычного человека по имени Чак Кранц. Главного героя сыграл Том Хиддлстон, также в картине приняли участие Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан, Джейкоб Трамбле, Марк Хэмилл, Мэттью Лиллард, Кейт Сигел, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер, Карла Гуджино и Ник Офферман.