Детские лагеря в Иркутской области готовятся к летнему сезону

Для комфорта и безопасного отдыха для детей, в лагерях провели ремонты, заменили старое оборудование, купили новую мебель и инвентарь. Персонал прошел обучение гигиеническим нормам и медицинский осмотр. Для качественного питания заклюсили договоры на поставку продуктов, а также разработали новое меню. Сейчас специалисты ведомства проверяют готовность лагерей к летнему сезону.