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Детские лагеря в Иркутской области готовятся к летнему сезону

Специалисты проверяют готовность учреждений к встрече детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области детские лагеря готовятся к летнему сезону. Совсем скоро дети поедут на отдых, поэтому учреждения приводят в порядок помещения для проживания маленьких гостей.

— На сегодняшний день более 700 лагерей получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, — отметила начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Роспотребнадзора Ирина Сгибнева.

Для комфорта и безопасного отдыха для детей, в лагерях провели ремонты, заменили старое оборудование, купили новую мебель и инвентарь. Персонал прошел обучение гигиеническим нормам и медицинский осмотр. Для качественного питания заклюсили договоры на поставку продуктов, а также разработали новое меню. Сейчас специалисты ведомства проверяют готовность лагерей к летнему сезону.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в регионе пройдет Всероссийский Олимпийский день.