Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги

Уточняется, что россиянин в сентябре 2022 году взял в восьми банках десять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллионов рублей, причем девять из них примерно за неделю. До января 2023-го должник исполнял обязательства, но после сокращения и увольнения инициировал свое банкротство. Некоторые банки, среди которых ВТБ и РСХБ, выступили против списания непогашенных долгов по кредитам.