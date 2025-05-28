Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Верховный суд отказался списать долги россиянину, набравшему десять кредитов в восьми разных банках за короткий срок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на определение суда.
«Высшая инстанция оставила в силе решения нижестоящих судов об отказе освободить гражданина от обязательств по кредитам, взятым в короткие сроки в разных банках под потребительские цели, но вложенным в сетевой маркетинг», — говорится в публикации.
Причиной послужило то, что, по мнению суда, банкрот использовал задержку в обновлении данных о займах в бюро кредитных историй и не указал реальные цели получения средств.
Уточняется, что россиянин в сентябре 2022 году взял в восьми банках десять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллионов рублей, причем девять из них примерно за неделю. До января 2023-го должник исполнял обязательства, но после сокращения и увольнения инициировал свое банкротство. Некоторые банки, среди которых ВТБ и РСХБ, выступили против списания непогашенных долгов по кредитам.
Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Для многих людей такая процедура — это единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы.
Согласно федеральному закону, банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Документ четко разделяет случаи, когда человек обязан подавать заявление, а когда имеет право сделать это по своей инициативе.