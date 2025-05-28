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Belavia озвучила причину возможной задержки рейсов 28 мая

Belavia предупредила о возможных задержках рейсов 28 мая в среду.

Источник: Комсомольская правда

Belavia озвучила причину возможной задержки рейсов 28 мая. Подробности рассказали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

В сообщении сказано, что в ночь на 28 мая 2025 года в московских аэропортах были введены ограничения на полеты. В пресс-службе уточнили, что сейчас указанные ограничения сняты, однако, в частности, аэропорт «Шереметьево» предупреждает: могут возникнуть сложности с приемом и отправкой воздушных судов в течение всего дня.

В Belavia обратили внимание, что временные ограничения, которые вводятся со стороны аэропортов, так или иначе оказывают влияние на расписание авиакомпаний в целом.

«В зависимости от обстоятельств, может изменяться время вылета/прилета и для рейсов, которые выполняются не только в столицу Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

И призвали пассажиров учитывать указанную информацию, а также уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

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Тем временем Беларусь откроет прямое авиасообщение еще с двумя странами с выходом к морю.

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