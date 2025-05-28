Belavia озвучила причину возможной задержки рейсов 28 мая

В сообщении сказано, что в ночь на 28 мая 2025 года в московских аэропортах были введены ограничения на полеты. В пресс-службе уточнили, что сейчас указанные ограничения сняты, однако, в частности, аэропорт «Шереметьево» предупреждает: могут возникнуть сложности с приемом и отправкой воздушных судов в течение всего дня.