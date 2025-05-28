Сергей Собянин принял участие в юбилейном параде кадетов

Глава города отметил, что посетил торжественное мероприятие вместе с патриархом Кириллом и министром просвещения Сергеем Кравцовым.
Собянин отметил, что парад в этом году был особенным: в нем приняли участие 52 расчета, среди которых были ребята из Луганска, Херсона и белорусского Бреста.
По словам Сергея Собянина, кадетское образование является одним из ведущих в московской школе: более 28 тысяч детей обучаются в профильных классах. Многие из них впоследствии выбирают профессиональное развитие в военной сфере.
— Москва свято чтит наследие победителей. Мужество, стойкость, патриотизм и беззаветное служение Отечеству. На этих ценностях растут и воспитываются кадеты, все подрастающее поколение, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр столицы рассказал, что число военно-патриотических клубов в московских школах и колледжах выросло в два раза. Сейчас работают уже более 400 подобных клубов, в которых принимают участие более 20 тысяч учащихся.