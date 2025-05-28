В РФ выявили биомаркер, позволяющий оценивать эффективность лекарств при аутизме

«Более 10 лет назад было впервые обнаружено, что у детей с аутизмом теломеры в лейкоцитах короче, чем в норме. Это указывает на то, что их клетки стареют быстрее. Мы обнаружили, что рисперидон и нооклерин, которые обычно назначают при таких симптомах аутизма, как агрессия и тревожность, не только замедляли укорочение теломер, но и снижали уровень тревожности у животных», — пояснила старший научный сотрудник Казанского государственного медицинского университета Елена Валеева, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.