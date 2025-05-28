В РФ выявили биомаркер, позволяющий оценивать эффективность лекарств при аутизме

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исследователи из России обнаружили, что некоторые лекарства, применяемые при аутизме, способствуют удлинению теломер — концевых участков хромосом, которые укорачиваются по мере старения. Это позволяет использовать теломеры в качестве биомаркера эффективности этих препаратов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Более 10 лет назад было впервые обнаружено, что у детей с аутизмом теломеры в лейкоцитах короче, чем в норме. Это указывает на то, что их клетки стареют быстрее. Мы обнаружили, что рисперидон и нооклерин, которые обычно назначают при таких симптомах аутизма, как агрессия и тревожность, не только замедляли укорочение теломер, но и снижали уровень тревожности у животных», — пояснила старший научный сотрудник Казанского государственного медицинского университета Елена Валеева, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Валеева и другие ученые совершили это открытие при всестороннем изучении того, как меняется жизнедеятельность клеток мозга и других органов тела крыс, предрасположенных к развитию аутизма, при приеме трех различных лекарств — антидепрессанта амитриптилина, нейролептика рисперидона и ноотропа нооклерина. Все три препарата активно используются в медицинской практике для борьбы с различными аспектами аутизма.
Ученые заинтересовались, как прием этих средств влияет на длину теломер в клетках префронтальной коры и гиппокампа мозга крыс, двух регионов мозга, чья работа особенно сильно нарушается при развитии аутизма. Для получения этих сведений исследователи на протяжении месяца вводили в организм детенышей крыс один из трех препаратов и отслеживали, как их прием влиял на длину теломер и активность связанных с ними ферментов и генов.
Эти замеры показали, что рисперидон и нооклерин в 2−7 раз удлиняют теломеры в клетках крови и префронтальной коре у самцов, причем эти перемены сопровождались снижением тревожности и сдвигами в активности ряда генов. При этом ученые не зафиксировали аналогичного положительного эффекта и перемен в длине теломер среди самок при приеме этих двух лекарств, а также среди особей и того, и другого пола при приеме амитриптилина, что отражало различия в характере действия препаратов.
Подобные результаты опытов, как считают исследователи, указывают на то, что длину теломер в нейронах и других клетках тела людей и животных можно использовать в качестве биомаркера эффективности действия лекарств при аутизме. В перспективе, это позволит быстро оценивать действенность и безопасность препаратов, применяемых для терапии расстройства аутистического спектра, подытожили ученые.