Радиоактивная рыба в Севастополе — очередной фейк

«Наши ветеринары всегда на связи с ассоциацией рыболовов и лучше всех знают — с рыбой все в порядке, поскольку есть обязательная процедура: прежде чем продукт попадает на прилавок, а потом на стол, он проверяется. А самое главное, что если бы такой случай произошел — я бы первым информировал вас об этом. Доверяйте только информации из официальных источников», — заключил губернатор.