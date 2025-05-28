Радиоактивная рыба в Севастополе — очередной фейк

По его словам, в адрес ведомств пришли письма о том, что якобы в улове хамсы у рыб обнаружили эрозии кожных покровов, опухолевидные образования на туловище и жабрах, а также признаки аномалий роста.
«Укронацисты состряпали письма от имени рыболовной компании и в наш “СевВетЦентр”, и в Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Конечно, это топорная ложь, цель которой — напугать людей, что рыба заражена радиацией, и ударить по нашим предпринимателям», — говорится в сообщении.
Развожаев подчеркнул, что 23 мая «никакие суда никуда не выходили и никакую хамсу добывать не могли, так как 15 апреля официально закончен промысел хамсы». Во-вторых, у указанного в фейковом сообщении предприятия сейчас уже нет судна «Квант». Такое судно предприятие арендовало несколько лет назад. В третьих, в тексте указана судовая лаборатория ГБУ «СевВетЦентр» — такой лаборатории не существует, отметил он.
«Наши ветеринары всегда на связи с ассоциацией рыболовов и лучше всех знают — с рыбой все в порядке, поскольку есть обязательная процедура: прежде чем продукт попадает на прилавок, а потом на стол, он проверяется. А самое главное, что если бы такой случай произошел — я бы первым информировал вас об этом. Доверяйте только информации из официальных источников», — заключил губернатор.