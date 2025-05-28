Главный стадион Самары перекрасят и отремонтируют до осени

В октябре 2025 года в Самаре пройдет международный форум «Россия — спортивная держава». Одной из площадок мероприятия станет стадион «Солидарность Самара Арена». И в преддверии форума главный стадион Самары ждет ремонт.
На стадионе будут ремонтировать и красить фасады и наружные лестницы, ремонтировать пол на трибунах и во внутренних помещениях, приведут в порядок асфальт вокруг стадиона, покрытие велодорожек, покрасят деревянные скамейки и металлические цифры.
Возможно, на стадион появятся новые пространства. Ремонт планируют завершить до сентября, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на министерство спорта Самарской области.