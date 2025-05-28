Главный стадион Самары перекрасят и отремонтируют до осени

На стадионе будут ремонтировать и красить фасады и наружные лестницы, ремонтировать пол на трибунах и во внутренних помещениях, приведут в порядок асфальт вокруг стадиона, покрытие велодорожек, покрасят деревянные скамейки и металлические цифры.