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Главный стадион Самары перекрасят и отремонтируют до осени

Летом на «Солидарность Самара Арена» пройдет ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2025 года в Самаре пройдет международный форум «Россия — спортивная держава». Одной из площадок мероприятия станет стадион «Солидарность Самара Арена». И в преддверии форума главный стадион Самары ждет ремонт.

На стадионе будут ремонтировать и красить фасады и наружные лестницы, ремонтировать пол на трибунах и во внутренних помещениях, приведут в порядок асфальт вокруг стадиона, покрытие велодорожек, покрасят деревянные скамейки и металлические цифры.

Возможно, на стадион появятся новые пространства. Ремонт планируют завершить до сентября, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на министерство спорта Самарской области.