Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием

В четверг, 29 мая, краевой филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов на очередной расширенный прием.
В этот день консультации проведут специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, военной и краевой прокуратуры, министерства труда и социального развития, Центробанка, госюрбюро, краевого ГУФССП России, а также центра занятости населения.
С 15.00 до 18.00 в рамках очного приема в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) социальную, консультационную и юридическую помощь смогут получить семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов. Напомним, такие расширенные приемы проходят каждый второй и четвертый четверг месяца.