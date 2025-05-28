Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием

С 15.00 до 18.00 в рамках очного приема в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) социальную, консультационную и юридическую помощь смогут получить семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов. Напомним, такие расширенные приемы проходят каждый второй и четвертый четверг месяца.