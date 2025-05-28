Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием

В четверг, 29 мая, краевой филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов на очередной расширенный прием.

В четверг, 29 мая, краевой филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов на очередной расширенный прием.

В этот день консультации проведут специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, военной и краевой прокуратуры, министерства труда и социального развития, Центробанка, госюрбюро, краевого ГУФССП России, а также центра занятости населения.

С 15.00 до 18.00 в рамках очного приема в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) социальную, консультационную и юридическую помощь смогут получить семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов. Напомним, такие расширенные приемы проходят каждый второй и четвертый четверг месяца.