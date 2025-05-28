Санэпидслужба остановила работу 60 объектов общепита в Минске из-за 3612 кг еды. Подробности привели в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
В сообщении говорится, что с целью уменьшения рисков распространения и возникновения инфекционных заболеваний, в 2025 году специалистами организации были проведены проверки 481 объекта общественного питания в Минске.
«По фактам выявленных нарушений приняты меры в соответствии с законодательством, в том числе приостанавливалась деятельность 60 объектов общественного питания, запрещена реализация пищевых продуктов негарантированного качества общим весом 3612,53 кг», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в адрес 142 объектов общепита были направлены предписания и рекомендации, касающиеся устранения выявленных нарушений. Кроме того, к административной ответственности в виде штрафов привлекли 122 должностных и юридических лица.
Сказано, что в момент проведения проверок с целью оценки качества и безопасности выпускаемой продукции для лабораторных исследований были отобраны пробы готовой кулинарной продукции, а также смывы с объектов внешней среды.
«По результатам 59 проб кулинарной продукции не соответствовали установленным гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности», — отметили в пресс-службе.
В Санэпидслужбе обратили внимание, что самыми частыми нарушениями являются следующие: обращение пищевой продукции без маркировки и/или с истекшими сроками годности, нарушение условий хранения, использование инвентаря и посуды с поврежденным покрытием и так далее.
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