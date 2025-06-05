Страна для жизни: достижения России за 25 лет XXI века

Уникальный военно-патриотический музейный комплекс Вооруженных Сил РФ был открыт в 2015 году. Он расположен в Московской области и занимает площадь более 5,5 тысяч гектаров. Здесь можно увидеть танки, самолеты, ракеты, пострелять из охолощенного оружия, прокатиться на мини-танке или погрузиться в атмосферу партизанской жизни времен Великой Отечественной войны.

Всего в парке выставлено более 500 экспонатов военной техники, а в танковом музее собрана бронетехника со всего мира, включая машины времен Второй мировой войны. В партизанской деревне можно ознакомиться с реконструкцией быта партизан с землянками, штабом и даже баней.