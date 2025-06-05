Страна для жизни: достижения России за 25 лет XXI века

1. Открытость
Принцип открытости подтверждает «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Такой уникальный формат ежегодного общения олицетворяемой президентом власти с народом существует с 2001 года. В ходе многочасовых прямых эфиров глава государства отвечает на вопросы, поступающие через телефонные звонки, SMS, видеосообщения, социальные сети и мобильное приложение. За годы проведения число вопросов достигало 3,25 млн за эфир, а продолжительность некоторых «Прямых линий» превышала 4 часа.
Самый длинный эфир состоялся в 2013 году и длился 4 часа 47 минут, а общее время всех прямых линий превысило 64 часа.
Благодаря общению российского президента с народом были услышаны и решены многие вопросы. Так, жительница Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии Роза Каппушева, которая в июне 2021-го во время «Прямой линии» с президентом пожаловалась на проблемы с газификацией ее города, уже в сентябре того же года получила газ.
В 2016 году, менее чем через месяц после жалобы Екатерины Черненко в прямом эфире, в Омске начался масштабный ремонт дорог. Всего отремонтировали 57 городских улиц, а на работы было выделено 750 млн рублей. И таких примеров немало.
2. Историческая память
Только сохраняя историческую память, мы можем в полной мере гордиться прошлыми победами нашей страны, вдохновляться ими и быть открытыми к новым успехам. И за последние 25 лет для этого было сделано немало.
Ржевский мемориал
Впечатляющий мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов Красной Армии, погибших в ожесточенных боях во время Ржевско-Вяземской операции 1942−1943 годов, расположился у деревни Хорошево в Тверской области.
В центре комплекса — 25-метровая бронзовая скульптура солдата, которого словно поднимает в воздух журавлиный клин. Вокруг памятника расположена мемориальная аллея с 17 тысячами именами погибших солдат, а также музей с интерактивной экспозицией, включающей фронтовые письма, фотографии и археологические находки. Мемориал был создан на народные пожертвования и открыт в 2020 году при участии президентов России и Беларуссии.
Парк «Патриот»
Уникальный военно-патриотический музейный комплекс Вооруженных Сил РФ был открыт в 2015 году. Он расположен в Московской области и занимает площадь более 5,5 тысяч гектаров. Здесь можно увидеть танки, самолеты, ракеты, пострелять из охолощенного оружия, прокатиться на мини-танке или погрузиться в атмосферу партизанской жизни времен Великой Отечественной войны.
Всего в парке выставлено более 500 экспонатов военной техники, а в танковом музее собрана бронетехника со всего мира, включая машины времен Второй мировой войны. В партизанской деревне можно ознакомиться с реконструкцией быта партизан с землянками, штабом и даже баней.
На территории комплекса находится главный храм Вооруженных Сил РФ — первый в России построенный из стекла и металла, а не из дерева, камня или кирпича. Его главный купол спроектирован в форме шлема Александра Невского — великого полководца, не проигравшего ни одного сражения.
Так, высота малого купола составляет 14,18 метра — именно 1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне. Кроме того, было зашифровано точное время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии — 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты. Диаметр барабана главного купола с восемью окнами составляет 19,45 метра, диаметр самого купола — 22,43 метра.
Также в «Патриоте» имеется центр военно-тактических игр (страйкбол, лазертаг, веревочные городки, парашютная вышка), а для любителей экстрима есть тренировочный скоростной спуск длиной 500 метров — одна из самых длинных в мире трасс для занятий роликами и скейтбордингом.
Бессмертный полк
Крупнейшее в мире негосударственное патриотическое движение «Бессмертный полк» вот уже много лет неразрывно связано с Днем Победы. Каждый год 9 мая участники движения проходят колоннами с фотографиями своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, участников партизанского движения, тружеников тыла, узников концлагерей и других героев.
Также в 2020 году — в связи с пандемией коронавируса — был массово запущен онлайн-формат акции «Бессмертный полк». В этом году проект получил значительные технологические улучшения: стали доступны ИИ-реставрация фото героев, группировка по родам войск, а также возможность связаться с потомками героев.
Идея акции возникла в 2012 году, когда томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев организовали первое шествие, чтобы почтить память ветеранов. С 2015 года акция вошла в официальную программу празднований Дня Победы, а в 2022-м в ней участвовали рекордные 12 млн человек по всей России.
За годы существования акция охватила более 80 стран, включая США, Германию и Израиль.
«Россия — моя история»
Уникальная сеть мультимедийных парков «Россия — моя история» — это масштабный федеральный проект, стартовавший в 2015 году и объединяющий 26 интерактивных музейных комплексов по всей стране. Парки представляют историю страны с древнейших времен до современности через призму цифровых технологий. Экспозиции включают 3D-реконструкции, интерактивные карты, купольные кинотеатры, сенсорные экраны и анимированные инсталляции. Все это делает изучение истории доступным и увлекательным.
В каждом парке три постоянные экспозиции: «Рюриковичи 862 — 1598», «Романовы 1613 — 1917» и «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 — 1945».
Уникальность парков не только в их технологичности, но и в доступности. Здесь используются субтитры для слабослышащих, адаптированные маршруты для людей с ограниченными возможностями, а мобильные центры обслуживают жителей отдаленных районов.
3. Социальная сфера
Строительство 100 высококлассных перинатальных центров
Беспрецедентная программа по снижению младенческой смертности реализуется в России с 2007 года. По текущим результатам, ее показатели в стране снизились на 43% (по сравнению с 2013 годом), во многом благодаря именно перинатальным центрам.
Важное отличие перинатального центра от обычного роддома состоит в том, что на одной территории ПЦ находятся непосредственно роддом, консультативно-диагностическое отделение, лаборатория для выявления и лечения любой патологии у пациенток и младенцев и неонатальный стационар, где выхаживают новорожденных.
Декретный отпуск
В России самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск в мире — полтора года, а пособие по беременности и родам равно 100% среднего заработка работающей женщины. При этом по закону женщина имеет право находиться в отпуске по уходу за ребенком, пока ему не исполнится 3 года.
Ближе всего к России по продолжительности декретного отпуска находится Норвегия, но там официальный оплачиваемый отпуск длится всего 61 неделю.
А, например, в США женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, не гарантируют сохранение рабочего места, да и сам отпуск является неоплачиваемым и длится всего 12 недель.
Материнский капитал
Это единственная в мире система поддержки родителей и один из ключевых инструментов демографической политики России. Программа стартовала в 2007 году по инициативе Владимира Путина, и была призвана способствовать повышению рождаемости в стране.
Первоначально выплата полагалась только за второго или последующего рожденного ребенка, но с 2020 года ее распространили и на первого. Размер маткапитала ежегодно индексируется, а потратить его можно только на определенные цели: покупку жилья, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида. При этом средства обналичить нельзя — они переводятся на выбранные нужды только по безналичному расчету.
В 2025 году размер выплаты составляет 690 тыс. рублей за первого ребенка и 912 тыс. рублей за второго. Программа продлена до 2030 года, а на ее финансирование до 2027 года заложено 1,7 трлн рублей.
«Сириус»
Крупнейший в России центр подготовки талантливых детей был создан в 2015 году по инициативе президента Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Главная цель центра — находить талантливых школьников по всей стране и помогать им развиваться.
Каждый месяц в «Сириус» приезжают около 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет, которые участвуют в интенсивных 24-дневных программах самой разной направленности. Обучение, проживание и проезд для ребят — бесплатны. За годы работы через центр прошли десятки тысяч детей, многие из которых стали победителями международных олимпиад школьников, реализовали собственные научные проекты. Кроме того, выпускники «Сириуса» попадают в государственный реестр талантов, благодаря чему им доступны различные гранты, стажировки, а также льготы при поступлении в вузы.
Строительство школ
Не так давно в России был побит советский рекорд по темпам строительства общеобразовательных учреждений: только с 2019 по 2022 год в России было построено около 900 школ. Помимо строительства новых, проводится еще и капитальный ремонт уже построенных образовательных учреждений, преимущественно в сельской местности.
Для получения образования создаются самые комфортные условия. Построенные учебные заведения оснащены всей необходимой современной техникой: компьютерами, цифровыми интерактивными досками, спецоборудованием для получения и развития самых разных умений и навыков, доступом к высокоскоростному интернету.
Социальная газификация
В России реализуется самая масштабная в мире программа социальной газификации, которая затрагивает 72 региона страны, в том числе Магаданскую область и Чукотский автономный округ. С марта 2023 года эта программа стала бессрочной.
В рамках социальной газификации газ проводят не только в частные дома и дачи, но и в школы, детские сады и медицинские учреждения.
4. Комфортная жизнь
«Мои документы»
Широчайшая сеть многофункциональных центров «Мои документы» — это общероссийская система многофункциональных центров (МФЦ), созданная для упрощения доступа граждан к государственным и муниципальным услугам. Эти центры работают по принципу «одного окна», позволяя оформить документы буквально на все случаи жизни.
Здесь можно получить паспорт, зарегистрировать недвижимость, оформить пособия, подать заявления в ЗАГС, записаться к врачу, встать на учет по безработице и многое другое. Всего тут предоставляют более 200 видов услуг.
Сеть «Мои документы» включает более 13 тыс. отделений по всей России, включая мобильные центры для жителей отдаленных регионов. За год через них оказывают свыше 200 млн услуг.
Москва — лучший мегаполис мира по качеству жизни
В 2022 году ООН назвала Москву лучшим мегаполисом мира по двум показателям: «Качество жизни» и «Уровень развития инфраструктуры».
В «Качестве жизни» оценивались сфера здравоохранения, культура и досуг, образование, наука и технологии, уровень развития инфраструктуры, безопасность и общественные пространства. По этому показателю российская столица опередила Сингапур и Гонконг.
А по уровню развития инфраструктуры Москва обогнала Париж и Гонконг. Эксперты сочли, что жилищной, транспортной, социальной инфраструктурам, ИКТ и использованию городского пространства в российской столице нет равных в мире.
Пушкинская карта
Этот уникальный просветительский проект позволяет молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия — театры, музеи, концерты и кино из утвержденного списка — за счет бюджета. Номинал карты — 5000 рублей, из них 2000 рублей можно потратить на походы в кино.
Карта работает как виртуальный или пластиковый платежный инструмент: на нее ежегодно зачисляются деньги, которые можно потратить только на билеты. Деньги нельзя снять, перевести или потратить на что-либо другое.
Программа стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента России. Карта действует по всей стране, включая отдаленные регионы.
5. Культура и туризм
Тотальный диктант
Впервые «Тотальный диктант» провели студенты Новосибирского государственного университета в 2004 году. Из локального мероприятия акция выросла в самый масштабный в мире просветительский проект, охватывающий более 100 стран. За 20 лет число участников выросло со 150 человек до 1,3 млн.
В ходе акции участники добровольно пишут диктант. В первые годы проведения акции диктовались фрагменты из классики, а начиная с 2010 года «Тотальные диктанты» стали писать по уникальному тексту, специально написанному известным писателем или журналистом. Первым автором уникального текста стал Борис Стругацкий, а последний диктант писали по тексту Марины Москвиной — писательницы, сценариста и финалиста премии «Ясная Поляна».
Участвовать в акции могут все желающие, независимо от возраста, профессии или уровня образования, как очно, так и онлайн. На офлайн-площадках текст диктуют знаменитости: актеры, космонавты, музыканты, общественные деятели.
В 2025 году акция прошла на необычных площадках: в родильном доме в Архангельской области, баре и йога-студии в Чите, а также в котокафе в Уфе.
Модельные библиотеки
Этот инновационный формат муниципальных библиотек создают в России в рамках нацпроекта «Культура», начиная с 2019 года. Модельные библиотеки кардинально отличаются от традиционных: вместо пыльных стеллажей здесь располагаются зоны для творчества, коворкинга, мастер-классов и даже кинотеатры. Библиотеки оснащены высокоскоростным интернетом, 3D-принтерами, VR-очками, звукозаписывающими студиями и доступом к Национальной электронной библиотеке.
А еще интересно, что их дизайн разрабатывается с учетом местной идентичности — например, в Карелии стены украшены петроглифами, а в Енисейске библиотека разместилась в старинном купеческом особняке. К 2025 году открыто более 1200 таких центров.
«Серебряное ожерелье России»
Этот масштабный межрегиональный туристический проект объединяет 11 субъектов Северо-Западного федерального округа: от Калининграда до Ненецкого автономного округа. В отличие от «Золотого кольца», он не имеет четко прописанного маршрута, а предлагает более 170 вариантов путешествий, включая исторические, природные и этнографические направления.
Уникальность проекта — в сочетании трех ключевых элементов: древнерусского наследия (крепости Пскова, Изборска, Старой Ладоги), природных феноменов (плато Маньпупунёр, северное сияние в Териберке, Куршская коса) и культуры коренных народов (вепсы, саамы, ненцы, поморы).
6. Транспорт
Новые аэропорты
За последние десять лет в России модернизированы десятки региональных аэропортов, а еще построены новые современные терминалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Перми, Симферополе, Новом Уренгое, Новосибирске и других городах. С нуля построены два аэропорта-миллионника в региональных центрах: «Платов» в Ростовской области и «Гагарин» в Саратовской области.
А в 2019 году 44 российским аэропортам присвоили имена выдающихся личностей, в том числе ученых, писателей, поэтов и государственных деятелей. Так, московский аэропорт «Шереметьево» был переименован в честь поэта Александра Пушкина, «Домодедово» — ученого Михаила Ломоносова, а «Внуково» — авиаконструктора Андрея Туполева. Также были переименованы аэропорты Воронежа, Калининграда, Краснодара, Новосибирска, Владивостока и других российских городов.
Всего в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» к 2030 году планируется модернизировать 75 аэропортов: реконструировать взлетно-посадочные полосы, построить современные терминалы с телетрапами и зонами отдыха, а также обновить оборудование для безопасности полетов.
Школьные автобусы
За последние 10 лет Россия существенно модернизировала систему школьных автобусов, сделав акцент на обновлении парка и повышении безопасности.
С 2022 года закупки финансируются из федерального бюджета, что позволило в 2022 году приобрести 3020 единиц техники, а в 2024-м — 2654. Новые модели соответствуют строгим стандартам качества: они оснащены системами ГЛОНАСС/GPS, тахографами, ремнями безопасности на каждом сиденье, ограничителями скорости (60 км/ч), а также адаптированы для разных климатических зон.