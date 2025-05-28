Кардиолог Голикова рассказала, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

На риски болезней сердца, особенно в пожилом возрасте, влияет не только питание, но и физическая активность. Кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова рассказала «Вечерней Москве», как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
По словам врача, в первую очередь рекомендуется физическая активность.
— Не менее 150−300 минут в неделю умеренной физической активности или не менее 75−150 минут в неделю интенсивной физической активности. И даже при невозможности выполнить эти рекомендации любое увеличение повседневной активности все равно будет полезно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни, — пояснила Голикова.
Также стоит обратить внимание на питание: в рационе должна преобладать растительная, а не животная пища.
— Насыщенные жирные кислоты, в первую очередь животный жир, должны обеспечивать менее 10 процентов от общей калорийности пищи. Старайтесь заменить их поли- и мононенасыщенными жирными кислотами и углеводами из цельных зерен, — посоветовала кардиолог.
Кроме того, следует максимально исключить употребление трансжиров, особенно это касается продуктов высокой степени обработки. Также специалист рекомендовала:
сократить потребление соли — ее количество не должно быть более пяти граммов за день (во всех продуктах);употреблять не менее 30−45 граммов клетчатки в день (лучше из цельнозерновых продуктов);есть не менее 200 граммов фруктов и 200 граммов овощей в день;сократить количество красного мяса до 350−500 граммов в неделю, особенно это касается мяса высокой степени обработки (колбасы, сосиски и так далее);включить в рацион рыбу, особенно жирную (один-два раза в неделю);желательно употреблять 30 граммов несоленых орехов в день;количество алкоголя не должно превышать 100 граммов в неделю.
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