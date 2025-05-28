Кардиолог Голикова рассказала, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

сократить потребление соли — ее количество не должно быть более пяти граммов за день (во всех продуктах);употреблять не менее 30−45 граммов клетчатки в день (лучше из цельнозерновых продуктов);есть не менее 200 граммов фруктов и 200 граммов овощей в день;сократить количество красного мяса до 350−500 граммов в неделю, особенно это касается мяса высокой степени обработки (колбасы, сосиски и так далее);включить в рацион рыбу, особенно жирную (один-два раза в неделю);желательно употреблять 30 граммов несоленых орехов в день;количество алкоголя не должно превышать 100 граммов в неделю.