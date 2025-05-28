Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Темы форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» имеют общенациональное значение, предложения по итогам сессий будут учтены в работе органов власти РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«Темы, заявленные в повестке форума, имеют без преувеличения общенациональное значение. Речь идет о фундаментальных вопросах демографического развития, сбережении и укреплении здоровья людей, повышении качества и продолжительности жизни», — сказал Путин в приветствии к участникам форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», которое зачитали на пленарном заседании.
Президент выразил уверенность, что в ходе обмена мнениями участники форума выйдут на конкретные предложения и инициативы, которые будут учтены в работе органов власти, учреждений образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, ключевых отраслей экономики.
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит 27−28 мая в Доме правительства Московской области.