Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение

«Темы, заявленные в повестке форума, имеют без преувеличения общенациональное значение. Речь идет о фундаментальных вопросах демографического развития, сбережении и укреплении здоровья людей, повышении качества и продолжительности жизни», — сказал Путин в приветствии к участникам форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», которое зачитали на пленарном заседании.